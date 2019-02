Timur Bartels: Jetzt zeigt er ENDLICH seine Freundin!

Erst vor einigen Tagen schockte Timur Bartels seine Fans mit der traurigen Neuigkeit, dass sein Vater verstorben ist. Für seine Anhänger eine absolute Hiobsbotschaft! Doch zum Glück, kann sich Timur in dieser schweren Zeit auf die Frau an seiner Seite verlassen...

Dancing on Ice 2019: Diese Kandidatin ist raus!

Timur Bartels: Wilde Dancing on Ice Liebes-Spekulationen

In den vergangenen Wochen war Timur Bartels dabei zu sehen, wie er bei Dancing on Ice mit Tanzpartnerin Amani einen Wow-Auftritt nach dem anderen hinlegte. Dabei gingen einige Fans sogar so weit, dass den beiden eine heiße Liaison nachgesagt wurde. Alles Quatsch! Dies zeigt zumindest das neuste Foto des , welches er nun mit seinen Fans teilt...

Timur ist glücklich vergeben!

Via " " bedankt sich Timur nun mit liebevollen Worten bei seinen Anhängern, die ihm in den vergangenen Tagen treu zur Seite standen. Aber auch für seine Freundin findet er liebevolle Worte. Unter das Pärchen-Bild der beiden kommentiert Timur: " Ich bin so glücklich, dass es Dich gibt und wir ein Team sind... wenn ich das Gefühl habe ich kann mit jemanden alles schaffen und überstehen, dann ganz vorne mit Dir! Danke für alles.. ich liebe Dich vom ganzen Herzen!" Wie rührend! Ob uns Timur in der nächsten Zeit mit noch mehr Pärchen-Bildern überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!