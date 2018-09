Timur Ülker: Mega fit! Er hat 20 Kilo abgespeckt

Reddit this

Schon bei " " konnten die Zuschauer den Körper von Timur Ülker etwas genauer unter die Lupe nehmen. Schon da war er ziemlich gut in Form. Doch seitdem ist viel passiert.

Neuzugang bei "GZSZ": Timur Ülker sichert sich eine Hauptrolle

Timur Ülker hat 20 Kilo abgenommen

Timur Ülker hat ordentlich an seinem Body gearbeitet. Satte 20 Kilo hat er in den letzten eineinhalb Jahren abgenommen. Doch die Pfunde sind nicht einfach so gepurzelt. Die Transformation war harte Arbeit. Dafür ist er jetzt umso glücklicher. "Ich muss zugeben, wenn ich vor dem Spiegel stehe, dann gucke ich zwei Mal. Das klingt voll schlimm."

Und dieses Ergebnis teilt er auch zu gerne mit seinen Fans!

Timur Ülker: Von "Adam sucht Eva" zu GZSZ

Bekannt wurde die Sendung " ". Zwei Jahre lang stand er dafür vor der Kamera. Danach nahm er an der Show "Adam sucht Eva" teil. Das Ged, das er dort verdient hat, hat er sinnvoll investiert: Er reiste nach Amerika und nahm Schauspielunterricht. Das kann er jetzt endlich vor der GZSZ-Kamera unter Beweis stellen...