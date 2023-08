Timur Ülker & Caroline Steinhof: Unerwartet Babybeichte von dem "GZSZ"-Star

Seit 2014 sind Timur und Freundin Caroline Steinhof ein Paar. Kurz danach kam die erste gemeinsame Tochter Ileya zur Welt. Im Oktober 2019 wurden sie Eltern ihres Sohnes Ilay Kaan. Aktuell bauen die beiden ein gemeinsames Haus. In ihrem YouTube-Format "Die Ülkers" lassen sie die Fans regelmäßig daran teilhaben. Zeit für weiteren Nachwuchs bleibt da momentan nicht. "Wir sind aktuell gut ausgelastet mit unserem Hausbau. Leider ist einiges schiefgelaufen, so dass jetzt auch Anwälte involviert sind. Aber anscheinend geht es vielen beim Hausbau so", gibt Timur im Interview mit Sender RTL zu. Eigentlich wollte die Familie schon vor Monaten eingezogen sein, doch daraus wurde nichts. "Unser Hausprojekt hat unerwartete Kosten verursacht und übersteigt den Millionenbereich“, berichtete er bereits vor einiger Zeit auf Instagram. "Wir standen sogar kurz davor, obdachlos zu werden, weil wir unseren Mietvertrag rechtzeitig kündigen mussten. Der ganze Stress wirkt sich natürlich auch auf die Kinder aus."

Ob in das fertige Haus dann noch ein weiteres Familienmitglied einzieht? "Wenn das Thema dann endlich durch ist, schauen wir mal, wie es mit der Familienplanung weitergeht." Ein Nein zu einem Baby klingt definitiv anders...