Tina Turner: Jetzt wurde ihr letztes Geheimnis gelüftet

Ihr erster Mann Ike Turner war gewalttätig. In ihrer Verzweiflung wollte sie sich das Leben nehmen. Aber sie entdeckte den Buddhismus für sich und gewann die Kraft, sich aus ihrem Martyrium zu befreien. "Das rettete mir buchstäblich das Leben."

Diese Philosophie half ihr auch 2018, als sich ihr ältester Sohn Craig, aus einer Affäre mit einem Saxofonisten erschoss. Ihr Trost: "Ich habe überall Bilder von ihm, auf denen er lacht."

Tina Turner adoptierte die beiden Jungen, die Ike mit in die Ehe brachte und bekam ein weiteres Kind mit ihm. Doch sie musste auch diesen Sohn begraben. Sie verlor Ronnie 2022 an einen bösartigen Krebs.

Ihren zweiten Ehemann, den deutschen Musikmanager Erwin Bach, 16 Jahre jünger, lernte sie 1985 auf dem Düsseldorfer Flughafen kennen. Liebe auf den ersten Blick. Was dann passierte? Sie bot ihm flüsternd Sex an und war über sich selbst erschrocken. Mit ihm fand sie das Glück, das große Glück. Beide zogen nach Küsnacht, genossen in der Schweiz ihre Privatsphäre. Und Erwin Bach machte ihr das "Geschenk ihres Lebens". Er spendete der schwer kranken Sängerin 2017 eine Niere.

Dennoch ging es ihr gesundheitlich immer schlechter. Jetzt hat Tina Turner für immer die Augen geschlossen. Eine Musik-Ikone, eine Kämpferin, eine mutige Seele – eine Frau, die trotz aller Schicksalsschläge als glücklicher Mensch starb.

Auch interessant:

Von welchen Stars wir uns in diesem Jahr noch bereits verabschieden mussten, erfährst du im Video: