Tito Rojas: Der berühmte Salsa-Musiker ist tot

Trauriger Abschied von Tito

Wie "Un Nuevo Día" berichtet, verbrachte Tito am vergangenen Samstag Zeit mit seinen Freunden. Auf dem Weg nach Hause fühlte er sich plötzlich schlecht. Er hielt am Haus seines Cousins an, um sich helfen zu lassen. Als er kollabierte, konnten die Sanitäter ihn nicht mehr wiederbeleben.

Im Netz nehmen zahlreiche Promi-Kollegen nun Abschied von dem Mann, der für die Salsa-Musik lebte. "Ich liebe dich", schreibt der kolumbianische Superstar J Balvin zu einem gemeinsamen Video von sich und seinem guten Freund Tito. "Danke für so viel Freude. (...) Danke, dass du ein großartiges Erbe hinterlassen hast! Ruhe in Frieden."