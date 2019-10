Tobi Wegener: Endlich bricht er sein Schweigen!

Zwischen Janine und Tobi Wegener ist alles aus! Seit Tagen gab es Gerüchte, dass sich die beiden getrennt haben. Heute Morgen hat Janine den Verdacht beim "Sat.1-Frühstücksfernsehen " bestätigt - und ordentlich über ihren Ex ausgepackt. "Ich war immer hundertprozentig mit dem Herzen dabei, aber eben die andere Seite nicht", sagte sie traurig. "Es war wie eine Berg- und Talfahrt. Mein Bauchgefühl hat die ganze Zeit Alarm geschlagen." Er erfand immer wieder Ausreden, warum sie sich nicht bei ihm schlafen darf. Und dann hatte er angeblich nach dem gemeinsamen Urlaub wieder Kontakt zu seiner Ex-Freundin. Doch was sagt eigentlich Tobi zu den Vorwürfen?

Endlich bricht Tobi Wegener sein Schweigen

In seiner -Story erklärte er seine Sicht der Dinge. "Janine und ich haben uns an einem sehr ungewöhnlichen Ort kennengelernt. Aber auch nach 'Promi ' war unsere Verbindung noch so eng, dass wir uns auch im normalen Leben eine Chance geben wollten. Heute müssen wir uns leider beide eingestehen, dass es für die ganz große Liebe nicht gereicht hat", schrieb er in einem langen Statement.

Janine Pink: Tobi Wegener sollte sich schämen!

Tobi Wegener: "Janine wird für mich ein besonderer Mensch bleiben"

Am Mittwoch hatten er und Janine ein langes Gespräch. "Mir ist in den Tagen danach klar geworden, dass es für jeden von uns besser ist, getrennt durch das weitere Leben zu gehen. Janine wird für mich ein besonderer Mensch bleiben", so Tobi weiter. Weitere Statements wird es in Zukunft nicht von dem ehemaligen " "-Kandidaten geben. "Bitte habt Verständnis dafür, dass ich mich zu dem Thema öffentlich nicht weiter äußern werde. "Mir war es aber wichtig, die Menschen, die vom ersten Moment unserer Beziehung dabei waren, auch in diesem traurigen Moment zu informieren."

