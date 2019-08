Janine Pink & Tobi Wegener: Schlimmes Liebes-Drama!

Reddit this

Im "Promi "-Haus knistert es gewaltig! Janine und Tobi Wegener können einfach nicht die Finger voneinander lassen. Doch wie geht es nach der -Show für die beiden Turteltauben weiter?

Fiese Liebes-Klatsche von Tobi

Mitbewohner wollte es in der gestrigen Folge genauer wissen. "Bist du in deinen Augen schon mit Tobi zusammen oder noch nicht?", fragte der ehemalige Dschungelkönig. "Naja Freundschaft ist es nicht. Es fühlt sich halt echt sehr, sehr schön an", schwärmte die Schauspielerin.

Doch Tobi ist sich da nicht so sicher. Auf die Frage von Joey, ob er Janine liebt, antwortete er: "Gezwungenermaßen." Janine traute ihren Ohren nicht. "Wat hast du gesagt?", sagte sie entsetzt. Tobi war die Situation sichtlich unangenehm. Verlegen versteckte er seinen Kopf in Janines Schoß. Doch Joey ließ nicht locker. "Ihr seid schon zusammen jetzt, oder?", hakte er nochmal nach. Tobis Antwort: "Muss man doch jetzt nicht schon alles preisgeben!"

Janine Pink & Tobi Wegener: Fake-Skandal! Spielen sie allen etwas vor?

Tobi Wegener: "Ich war nicht sofort schockverliebt"

Im Einzelgespräch legte Tobi nochmal nach: "Liebe kommt ja mit der Zeit, wenn man in einer Beziehung ist. Als ich Janine das erste Mal gesehen habe dachte ich: 'Schon ein heißer Feger!' Aber ich war nicht sofort schockverliebt." Während Janine bereits von einer gemeinsamen Zukunft träumt, hat er noch Zweifel. "Ob wir fest zusammen sind, müssen wir noch rausfinden..." Hat diese Liebe wirklich eine Chance? Das wird wohl die Zukunft zeigen...

