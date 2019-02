"Tochter gevögelt": Jetzt platzt Tom Kaulitz der Kragen!

Reddit this

Eigentlich hatten Tom und sich so darüber gefreut, dass sie den neuen Titelsong für „Germany’s Next Topmodel“ singen durften. „Melancholic Paradise“ kam bei den Fans super an! Trotzdem müssen die Brüder sich nun ziemlich harscher Kritik stellen.

Im Interview mit "watson.de" platzt dem Verlobten von endgültig der Kragen. "Ich habe gerade eine Rezension zu unserem neuen Song gelesen", erzählt Tom. "Die war so unter der Gürtellinie, da habe ich gedacht, da muss irgendwas passiert sein, dass er uns total hasst. Habe ich vielleicht von dem mal die Tochter gevögelt?"

Tom und Bill sind außer sich

Auch Toms Bruder Bill findet die Kritik definitiv zu heftig. "Da ging es auch nicht mehr um den Song, das war ein 3-seitiger Hassartikel. Ich glaube nicht mal, dass es eine persönliche Geschichte war. Der hat uns wahrscheinlich nie getroffen. Der ist so ein typischer miesepetriger Deutscher."

Autsch! Die Wortwahl macht deutlich, wie nah den Sängern die Kritik scheinbar geht…