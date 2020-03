Tochter von US-Rapper Louis Eric Barrier tödlich verunglückt!

Wie furchtbar. Wie jetzt berichtet wird, verlor Rapper Louis Eric Barrier seine 28-Jährige Tochter Erica. Sie verstarb an den Verletzungen eines Unfalls.

Erica Barrier bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Wie Medien berichten, soll Erica Barrier, die Tochter von Louis Eric Barrier, am Wochenende in einen Autounfall verwickelt gewesen sein, der für sie ein tödliches Ende nahm. Der Unfall soll sich am Sonntag im Bundesstaat Connecticut ereignet haben. Erica Barriers Wagen soll von einem entgegenkommenden Lkw erfasst worden sein, der nicht rechtzeitig bremsen konnte. Dabei zog sich die Tochter von Musiker Louis Eric, dessen Künstlername Eric B. ist, schwerste Verletzungen an Hals und Wirbelsäule zu. Nun schloss die 28-Jähreige für immer ihre Augen.

Eric B. ist fassungslos

Hip-Hop-Urgestein Eric B. gab den Tod seiner Tochter, die als Schauspielerin tätig war, via " " bekannt: "Sie hat tapfer gekämpft, doch wir vertrauen Gott und seiner Entscheidung, sie zu sich zu nehmen." Und auch seine Kollegen äußern sich via "Social Media" zu dem tragischen Ableben der 28-Jährigen: "Meine Liebe und mein Beileid an Eric B., Ericas Mutter und den Rest der Familie und Freude", schrieb beispielsweise Rapper in seinem Beileidspost." Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Erica stattfinden soll, ist noch nicht bekannt.

