Todes-Drama: Stewardess stürzt aus dem Flugzeug und stirbt!

Am Flughafen in der ugandischen Hauptstadt Entebbe kam es am Mittwochmorgen zu einem tragischen Zwischenfall! Wie "Daily Monitor" berichtet, stürzte eine Stewardess aus einer Boeing 777 und starb an den Folgen ihrer Verletzungen!

Die Stewardess stürzte fünf Meter in die Tiefe!

Bei der Frau soll es sich um eine Stewardess der Flugline Emirates handeln. Die Boeing 777 landete am Mittwochmorgen aus Dubai am Flughafen von Entebbe. Als das Flugzeug am Vorfeld stand, öffnete sich plötzlich die Tür hinter dem linken Flügel. Die Frau stürzte fünf Meter in die Tiefe! Sie starb auf dem Weg ins Krankenhaus!

War es Selbstmord?

Wie es zu dem dramatischen Zwischenfall kommen konnte, ist nicht bekannt. Einige Augenzeugen glauben, dass es Selbstmord war. Sie berichten, dass die Stewardess bewusst gesprungen ist. Mittlerweile ermitteln die Behörden!