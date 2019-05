Todes-Drama! "Supertalent"-Star Alla K. wurde ermordet

Reddit this

2010 begeisterte Alla K. die Zuschauer vom "Supertalent". Als Varietétänzerin verdrehte sie aber nicht nur dem Publikum den Kopf, sondern auch der Jury. Jetzt ist die sportliche Schönheit tot!

Sarah Lombardi: TV-Hammer! Sie löst Sylvie Meis ab!

"Das Supertalent": Alla K. wurde offenbar ermordet

Wie "Bild" nun berichtet, ist Alla K. tot. Sie wurde offenbar ermordet. Laut Polizei soll ein 30-jähriger Mann unter Verdacht stehen. Er soll die Tänzerin gekannt haben. Mittlerweile sitzt er in U-Haft.

Die Leiche der 33-Jährigen wurde laut Informationen am Wochenende von zwei Fußgängern am Rhein bei Rust gefunden. Schon seit April soll die Tänzerin vermisst worden sein.

Statement zu Alla K. tot

Der "Europa Park", in dem Alla K. immer wieder aufgetreten ist, zeigt sich schockiert über den Tod der Künstlerin. "Wir sind sehr bestürzt und wünschen den Angehörigen viel Kraft in dieser schweren Zeit", heißt es in einem Statement gegenüber "Bild".