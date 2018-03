Todes-Angst um Paris Jackson!

Der Tod ihres Vaters Michael Jackson erschütterte die ganze Welt. Jetzt brachte sich Paris Jackson selbst in eine lebensbedrohliche Situation und erschreckte ihre Fans!

Paris Jackson beunruhigt mit Kiffer-Post

Paris Jackson: Lebensmüde Aktion

Auf einer Party kam Paris Jackson auf eine dumme und gefährliche Idee! Sie kletterte angetrunken auf ein Dach und balancierte darauf herum. Ihre Fans konnten diesen Schock-Moment in ihrer Instagram-Story mitansehen und hielten die Luft an. Denn plötzlich drohte die 19-Jährige das Gleichgewicht zu verlieren!

Paris Jackson: Freunde bangten um ihr Leben!

"Es war beängstigend. Für einen kurzen Moment dachten wir wirklich, sie würde sterben", verriet später ein Party-Gast gegenüber "Radar Online". Auch die Familie der Beauty ist mittlerweile in großer Sorge um sie! "Man kann nicht in Ruhe mit ihr reden. Insgeheim bereiten sich alle bereits auf den schlimmsten aller Anrufe vor", so der Insider weiter.

Und Paris? Die fand das alles offenbar auch noch lustig. "Ich wäre fast gestorben", lacht sie in ihrer Story. Bleibt nur zu hoffen, dass sie bald zur Vernunft kommt....