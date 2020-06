Todesdrama in der Wüste: 20-Jährige von ihrem Freund erschossen

Die Einsatzkräfte wurden durch herumliegende Kleidung und Wasserflaschen auf die Leichen aufmerksam. Zum Suchtrupp gehörte auch Josephs Vater Gilbert Orbeso. Über die Hintergründe der Tat ist bisher noch nichts bekannt.

Die Beerdigung der 20-Jährigen wird am 27. Oktober in Kalifornien stattfinden. Am heutigen Samstag haben ihre Freunde außerdem ein Treffen organisiert, um das Leben von Rachel zu feiern und Ballons mit Nachrichten an sie in den Himmel steigen zu lassen.