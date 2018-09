Reddit this

Todesopfer durch Sturm "Fabienne": So heftig tobte das Unwetter!

Bis zur vergangenen Woche sorgte der Sommer noch für warme Temperaturen. Der Herbst hat am Wochenende mit voller Wucht zugeschlagen.

Ein Sturm wütete am Sonntagabend vor allem im Süd- und Ostdeutschland. Eine Frau kam dabei ums Leben, als sie von einem Baum erschlagen wurde. In Baden-Württemberg ist ein 4-jähriges Kind von einem Baum lebensgefährlich verletzt wurden. Mit schweren Kopfverletzungen wurde er danach sofort in ein Krankenhaus geflogen.

In Süd- und Mitteldeutschland mussten zahlreiche Straßen gesperrt werden. Das Sturmtief sorgte nicht nur für heftige Böen, sondern auch extremen Niederschlägen, die zu Überschwemmungen führten. Die Schäden seien enorm – so wurden Dächer abgedeckt und viele Gebäude beschädigt.

Bahnverkehr kommt zum Erliegen

Betroffen war auch der Bahnverkehr. Nachdem mehrere Bäume auf die Oberleitungen gekracht sind, ging im Süden fast nichts mehr. Am Montagmorgen war noch immer die Bahnstrecke zwischen Regensburg und Nürnberg gesperrt – auf anderen Strecken ist der Bahnverkehr eingeschränkt. Auch der Flugverkehr kam zum Erliegen – besonders in Frankfurt blieben zahlreiche Maschinen auf dem Boden.

Der nächste Sturm droht aber schon am Montag: Dann wird es vor allem in Berlin und Brandenburg sehr windig. Am Dienstag beruhigt sich das Wetter wieder etwas.