Tödlicher Unfall: Doreen Dietel trauert um ihren Manager Pedro Da Silva

Große Trauer um Pedro da Silva! Der PR-Manager und sein Ehemann Dieter Heß sind bei einem tragischen Autounfall gestorben. Der 47-Jährige verlor die Kontrolle über seinen Wagen, rammte auf der Autobahn einen PKW, überschlug sich und prallte gegen einen Baum.

Jede Hilfe kam zu spät

Auf meldet sich Doreen Dietel unter Tränen bei ihren Fans und erklärt, dass die beiden sie doch gerade noch besucht hatten. „Ich habe grade erfahren, dass meine allerbesten Freunde, auch der Patenonkel von Marlow und auch mein Manager, ums Leben gekommen sind, nachdem sie bei mir zu Besuch waren“, erklärt die 45-Jährige schockiert. „Ich bin total leer, habe so was noch nie erlebt."

Auch war mit Pedro befreundet. „Wir können es nicht in Worte fassen, nicht glauben, was passiert ist. Es fühlt sich so unrealistisch an", so der 36-Jährige. „Wir haben so viel Trauer und Schmerz in uns, dass man nicht die richtigen Worte finden kann, um die Gefühle hier ausdrücken zu können."

