Tokio Hotel: Gustav Schäfer wird Papa!

Ich wünsche allen einen tollen Valentinstag", postete er die frohe Botschaft selbst auf seiner Instagram-Seite. Auf dem Foto dazu küsst er zärtlich den Bauch seiner Frau. Hach, wie süß!

So sehr wie der werdende Papa, freuen sich übrigens auch die Fans und überschlagen sich mit Kommentaren wie "Oh mein Gott! Herzlichen Glückwunsch" oder "Ich freue mich so sehr für euch!"

Ende 2014 heiratete der Drummer seine langjährige Freundin - jetzt ist sein Glück perfekt. Wann das Kind zur Welt kommt, verrät er zwar nicht, doch bei der großen Babykugel kann es sicher nicht mehr lange dauern.