"Tokio Hotel": So verdienen Gustav & Georg heute ihr Geld!

Als sich "Tokio Hotel" aus ihrem Kinderzimmer heraus gründete, haben Gustav Schäfer (35), Georg Listing (37) und Bill & Tom Kaulitz (beide 34) mit diesem Ausmaß wohl nicht gerechnet: 2005 gelang der Teenie-Band mit ihrem Song "Durch den Monsun" der Durchbruch. Danach waren sie kaum noch zu bremsen. Die vier Magdeburger räumten einen Preis nach dem anderen ab, spielten ausverkaufte Touren auf der ganzen Welt und verkauften Millionen Tonträger. Sie zählten zu den erfolgreichsten Bands des deutschsprachigen Raums.

Doch irgendwann ließ der Erfolg nach: Die Band zog sich ein wenig zurück, konzentrierte sich auf andere Dinge. Der Musik blieben sie zwar immer treu, allerdings in keinem Vergleich zu früher. Während Bill und Tom inzwischen mehr und mehr in der deutschen Fernsehbranche Fuß gefasst haben, in Shows zu Gast sind oder sie sogar moderieren, in Jurys sitzen oder eine eigene Netflix-Doku herausgebracht haben, hört man von Georg und Gustav eher wenig. Jetzt sind die beiden zurück im Scheinwerferlicht!