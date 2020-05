Tom Beck & Chryssanthi Kavazi: Baby-Hammer! Er lässt die Bombe platzen

Reddit this

Im November 2019 erblickte das Kind von und Chryssanthi Kavazi das Licht der Welt. Im Interview mit InTouch Online plaudert der Sänger jetzt über die weitere Familienplanung. Und die scheint noch nicht abgeschlossen zu sein!

Tom Beck: "The Voice"-Hammer! Wird er der neue Coach?

Kommt bald das zweite Baby?

Scheinbar hätte der 42-Jährige nichts dagegen, wenn sein Sohn ein Geschwisterchen bekommen würde. Denn als Kind hätte er selbst gerne einen Bruder oder eine Schwester gehabt.

Auf seinen Kinderwunsch angesprochen, verrät Tom lächelnd: „Ich bin ein Einzelkind und habe mir schon immer ein Geschwisterchen für mich selbst gewünscht. An sich ist es super schön, denn man kriegt die ganze Liebe. Aber bei vier Wochen Sommerurlaub in den Bergen hätte ich mir mit zehn Jahren noch ein Geschwisterchen gewünscht. Von daher… das würde ich mal so stehenlassen.“

Wie schön! Das klingt ganz danach, als wäre ein weiteres Baby definitiv nicht ausgeschlossen!

ist im Baby-Fieber!