Tom Beck hat seinen Bart abrasiert!

Der Schauspieler zeigte sich jetzt wieder glatt rasiert mit Baby-Face.

Vielleicht ist dem Ex-"Alarm für Cobra 11"-Star die Aufmerksamkeit für seine Gesichtsbehaarung in letzter Zeit etwas zu viel geworden. Erst kürzlich postete er bei Facebook ein Bild mit dem Spruch: "If you think my beard ist huge - just wait until you see my penis." Zu deutsch: "Wenn ihr denkt, mein Bart sei riesig - wartet, bis ihr meinen Penis gesehen habt." Dazu schrieb er augenzwinkernd: "Nach all den Diskussionen..."

Derzeit ist Tom Beck auf Promo-Tour für seinen neuen Film "Vaterfreuden", in dem er an der Seite von Matthias Schweighöfer zu sehen. Die weiblichen Fans dürften sich freuen, den Schauspieler wieder ohne Zottelfell im Gesicht zu sehen...