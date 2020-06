Tom Hanks: Blond gebleicht oder plötzlich ergraut?

Mit seinen 59 Jahren und seiner soliden Hollywood-Karriere erwartet man von ihm auch keine Kunststückchen mehr. Und doch schaffte er es uns alle zu überraschen. Mit weißblonden Haaren und weißblondem Schnurrbart tauchte er bei der Premiere von "Bridge of Spies" auf. So hat man ihn definitiv noch nie gesehen.

Oder ist er plötzlich ergraut? Immerhin gab sein Sohn Chet ihm dieses Jahr genug Gründe vor Sorge zu ergrauen. Allerdings ist wohl zu bezweifeln, dass es so schnell geht. Vor wenigen Wochen sah man Tom Hanks noch mit gewohnt dunklen Haaren und lediglich wenigen grauen Härchen.

Wahrscheinlich ist es doch nur gefärbt für eine Rolle. Da Hanks aber in nächster Zeit nicht nur an verschiedenen Filmen, sondern auch an verschiedenen Serien arbeitet, ist es noch schwer zu sagen, wofür er so erblondet ist.