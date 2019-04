Tom Kaulitz: Das sagt er über die Hochzeits-Location!

Die Fans von und warten seit der Verlobungs-Verkündung der beiden sehnsüchtig auf den Hochzeitstermin sowie die Bekanntgabe der Hochzeits-Location. Kürzlich galt noch Schloss Bensberg als der geheime Fan-Tipp-Favorit für den Ort der Traumhochzeit. Doch wollen sich Heidi und Tom dort wirklich das Jawort geben?

Tom Kaulitz plaudert über die Hochzeit mit Heidi Klum

Obwohl Schloss Bensberg sicherlich eine absolute Traum-Hochzeits-Location für Heidi und Tom gewesen wäre, scheinen die beiden dies nicht in Erwägung zu ziehen. So erklärt Tom bei "Stern ": ""(...) Ich war vorgestern zum Beispiel tanken, da gehe ich dann bei den Tankstellen rein und dann steht überall, wo meine Traumhochzeit stattfindet. Und da kann ich drüber lachen, weil ich das dann sehe und denke so: 'Wow, hier steht, ich heirate im Märchenschloss, das ist ja schön!'" Von einer Schloss-Hochzeit kann somit nicht mehr die Rede sein. Doch wo wollen sich Heidi und Tom das Jawort geben?

Wo heiraten Heidi Klum und Tom Kaulitz?

Wie Tom weiter verrät, kommen für das Paar nach wie vor noch eine Reihe von Hochzeits-Locations in Frage. So erklärt er: "Also Magdeburg hat große Säle, Bergisch Gladbach hat große Säle und wir sind noch nicht ganz sicher. (...) Und vielleicht auch in Berlin und vielleicht auch direkt noch mal in Köln. Vielleicht ist es auch der Kölner Dom, man weiß es nicht genau." Wo sich die beiden final das Jawort geben werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...