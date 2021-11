Tom Kaulitz: "Du bist eine Schlampe!" - Mieser Betrug aufgeflogen

Wilder Quickie auf der Toilette

In dem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erzählt Bill seinem Bruder von einer wilden Party in Los Angeles. "Dann ging es natürlich nicht gut aus, weil ich dann mit jemandem auf dem Klo verschwunden bin und ich hab dann so einen kleinen Klo-Quickie gehabt", erinnert er sich zurück. Toms Reaktion fällt eindeutig aus. "Du bist eine Schlampe", feuert er. "Du hast eine Ehe kaputtgemacht, schäm dich."

Schnell wird klar, dass Bills Toiletten-Affäre eigentlich in Begleitung auf der Party war. "Natürlich stand diese Person aber direkt vorm Klo, als wir herauskamen", so der 32-Jährige. Trotzdem sei die Erfahrung für ihn sehr aufregend gewesen, denn die ganze Aktion musste zu Beginn schließlich heimlich von der Bühne gehen. Was für eine pikante Beichte!