Tom Kaulitz: Große Sorge um den Mann von Heidi Klum

In ihrem Podcast sprechen Tom und Bill Kaulitz oft über witzige Themen, doch in der letzten Folge ging es ernst zu. Diesmal sprach das Duo über Toms schlimme Kopfschmerzen, die den Musiker immer wieder heimsuchen. Die Rede ist von "Cluster-Kopfschmerzen", die auch als "Selbstmord-Kopfschmerzen" bekannt sind.

"Das sieht aus, als wenn du einen Schlaganfall hast. Deine Augen hängen dann runter oder deine Gesichtshälfte", bestätigt sein Bruder Bill. Und er sagt weiter: "Ich sehe, dass du gar nicht mehr richtig gucken kannst und dich sofort hinlegen musst und dann muss alles ruhig, schwarz und dunkel um dich sein und du kannst dich fast gar nicht bewegen."

Früher soll der Gitarrist Spritzen geholfen haben, die er in den Oberschenkel oder in den Kopf injiziert bekommen hat. Doch er leidet bis heute an den Attacken, die ihn sicherlich sehr belasten. Zum Glück hat er seine Bruder und Ehefrau Heidi Klum an seiner Seite, die ihn in dieser schwierigen Zeit unterstützen, wo sie nur können...

