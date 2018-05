Tom Kaulitz & Heidi Klum: Tom spricht endlich Klartext!

Huch, das sind definitiv überraschend ehrliche Worte von Tokio Hotel-Star Tom Kaulitz. In der letzten Zeit sorgte das Liebesleben des smarten 28-Jährigen bei seinen Fans für jede Menge Aufsehen. Der Grund: Tom zeigte sich immer wieder wild flirtend mit Topmodel Heidi Klum. Ob es sich dabei jedoch um eine heiße Liaison handelt oder doch eine Beziehung, war lange unbekannt. Bis jetzt! In einem unerwarteten Statement spricht Tom jetzt Klartext!

Heidi Klum: Jetzt holt sie Tom Kaulitz zu sich!

Tom Kaulitz & Heidi Klum: Was läuft da zwischen den beiden?

Die Knutsch-Fotos von Heidi Klum und Tokio Hotel-Star Tom Kaulitz sorgten nicht nur bei ihren Anhängern für jede Menge Gesprächsstoff. Immer wieder wurde darüber spekuliert, was zwischen den beiden wirklich läuft. Flirt oder feste Partnerschaft? Heidi und Tom hüllten sich dazu stets in Schweigen. Doch jetzt die Wende! In einer überraschenden Beichte berichtet Tom nun, wie es wirklich zwischen ihm und Heidi aussieht...

Tom Kaulitz und Heidi Klum: Tom spricht Klartext!

Obwohl Heidi und Tom aus ihrer Liebe kein großes Geheimnis machen, bleibt eine Frage nach wie vor ungeklärt: Sind die beiden wirklich zusammen? Tom scheint nun Licht ins Dunkel zu bringen. So berichtet er gegenüber "red": "Ja, bei mir gibt es eine Beziehung“, strahlte er in die Kamera, „ich bin super glücklich." Eindeutiger hätte seine Antwort nicht ausfallen können. Was Heidi jedoch darüber denkt, dass sich ihr Herzmann so offen über ihre Beziehung äußert, ist nicht bekannt. Wir sind aber schon jetzt gespannt, wann sich auch das Topmodel öffentlich dazu bekennen wird...