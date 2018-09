Tom Kaulitz: Hochzeits-Foto aufgetaucht!

Sie haben "Ja" gesagt! hat in Italien ordentlich gefeiert. Doch nicht etwa der " "-Star und seine Freundin haben geheiratet. Tom und sein Bruder feierten die Hochzeit von Carl Jakob Haupt gefeiert.

Heidi Klum: Liebeskummer!

Tom Kaulitz und Bruder Bill feiern in Italien

Am 9.9 gaben sich Carl Jakob Haupt und seine Freundin Giannina Petrović in Italien in einer romantischen Zeremonie das Ja-Wort. Unter den Gästen tummelten sich auch die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz. Sie feierten gemeinsam mit dem Brautpaar die Liebe... Beide tauchten zum Fest in lässig aufgeknüpften Hemden und einem breiten Grinsen im Gesicht auf.

"Liebe Liebe Liebe. Ich könnte mich nicht mehr für euch freuen", schreibt Bill zu einem Schnappschuss mit dem Brautpaar.

Tom Kaulitz kam ohne Heidi Klum

Doch wo war eigentlich Heidi Klum? Seit Wochen scheinen Tom Kaulitz und das Model unzertrennlich zu sein. Doch zur Hochzeit tauchte der Musiker mit seinem Bruder auf. Die Fans müssen sich aber keine Sorgen um eine heimliche Trennung machen. Die GNTM-Chefin hatte wohl einfach anderes zu tun. Ihren Schatz vergisst sie dabei aber trotzdem nicht. Sie postete ein süßes Selfie mit ihrem Schatz. "Ich vermisse dich", kommentiert sie das Bild. Der Liebeshimmel hängt also weiterhin voller Geigen.