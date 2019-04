Heidi Klum & Tom Kaulitz: Hochzeits-Geheimnis gelüftet!

Reddit this

Das Leben von hat sich seit seiner Verlobung mit Heidi Klum extrem verändert. Plötzlich ist er nicht mehr nur der Gitarrist von . "Ich kriege es vor allem mit, wenn ich in Deutschland bin. Wenn ich in die Tanke gehe und dann auf allen Zeitschriften drauf bin. Das ist schon krass. Man nimmt es einfach auch nicht so ernst", erzählte er gestern Abend bei "Late Night Berlin".

"So eine Hochzeit ist ein Mammut-Projekt"

Doch wann und wo werden findet denn jetzt die große Hochzeit statt? Bruder Bill verriet bereits, dass die Planung bereits im vollen Gange ist. "Ich helfe ganz fleißig mit. Bei der Hochzeit soll alles perfekt sein. Im besten Fall heiratet man schließlich zum allerletzten Mal im Leben. Da soll es natürlich genauso werden, wie die beiden sich es wünschen", erzählte er vor kurzem dem "OK!"-Magazin. "Wir haben einfach wahnsinnig viele Ideen. Tom und ich beenden ja gegenseitig unsere Sätze, deswegen haben wir einen ziemlich gleichen Geschmack. So eine Hochzeit ist ein Mammut-Projekt."

Geben sich Heidi und Tom in Magdeburg das Ja-Wort?

Jetzt plauderte auch Tom selbst aus dem Nähkästchen. "Wir sind immer noch zwischen Bergisch-Gladbach und Magdeburg hin und hergerissen", verriet er lachend gestern Abend bei "Late Night Berlin". "Ich finde den Herrenkrug in Magdeburg auch gut. Das wäre eigentlich geil." Ob er das wirklich ernst meint? Eher unwahrscheinlich. "Vielleicht stimmt es auch, was ich gerade sage. Vielleicht klingt es so unglaubwürdig, dass wir es wirklich machen..."