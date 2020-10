Tom Kaulitz: Intime Einblicke! Jetzt lässt er tief blicken!

Via Instagram wendete sich Bill in den letzten Tagen bereits des Öfteren an seine Fans und berichtete, wie sehr er sich über die Neuauflage von "Durch den Monsun" freut! So nahm er auch seine Community via Social Media mit zu einem Umstyling und zeigte, wie er sich in den Bill von damals verwandelte. Ob Bill und Tom für ihre Fans in der nächsten Zeit wohl noch mehr Überraschungen bereit halten? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...