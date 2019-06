Tom Kaulitz: Skandal-Song über Heidi Klum

Die Tokio-Hotel-Fans drehen durch! Die Frage lautet nur: vor Glück oder doch vor Abneigung? Seit Ende April touren Tom und (beide 29) mit ihren Bandkollegen Gustav Schäfer (30) und Georg Listing (32) durch ganz Europa, haben neue und bisher noch unveröffentlichte Songs im Gepäck. Einer davon heißt „Chateau“, den Sänger Bill beim Konzert in Berlin verheißungsvoll mit diesen Worten ankündigte: „Das hat Tom geschrieben, für ’ne ganz besondere Frau.“ Damit meinte er natürlich seine Schwägerin in spe.

Tom Kaulitz macht Heidi Klum eine besondere Liebeserlärung

„Lass die Leute reden. Ich weiß, dass sie uns beobachten werden“, singt Bill und macht Toms Message deutlich: Er macht sich nichts aus den ganzen Schlagzeilen um seine Beziehung. Stattdessen ist ihm nur noch Heidi wichtig. Mit ihr gemeinsam gegen die Welt und gegen alle Kritiker: „Die Leute wollen beobachten. Lass sie uns berühren, lass sie sehen und wissen lassen, was Liebe ist.“

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Vor der Hochzeit! Jetzt meutern die Kinder

Vielen Tokio-Hotel-Fans, denen Toms Beziehung zu Heidi ohnehin ein Dorn im Auge ist, dürfte dieser Song zu viel sein: Schließlich scheint Heidi mittlerweile zum inoffiziellen fünften Mitglied geworden zu sein, posiert sogar auf Fotos bei Treffen mit der Band, für die Fans Preise bis zu 3.000 Euro bezahlen, und unterschreibt wie selbstverständlich ebenfalls auf Fanpostern der Band mit „Heidi Kaulitz“. Das alles entfachte unter Anhängern einen Sturm der Entrüstung, auf häufen sich mittlerweile die bösen Kommentare. Doch wenn man Toms Songtext Glauben schenkt, scheint ihm genau das ganz egal zu sein…

So lautet der Songtext:

Baby I don’t mind

Baby, es macht mir nichts aus

as long as you like

so lange du willst

Baby I don’t mind

Baby, es macht mir nichts aus,

if you wanna dance with me

wenn du mit mir tanzen willst

Let the people gonna talk

Lass die Leute reden

Let them talk, let them talk

Lass sie reden, lass sie reden

People wanna watch

Die Leute wollen uns beobachten

Let them touch

Lass sie uns berühren

Let them see and feel what love is

Lass sie sehen und fühlen, was Liebe ist