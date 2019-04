Tom Kaulitz: So verrückt wird sein Junggesellenabschied!

Die Hochzeitsvorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Lange kann es nicht mehr dauern, bis und sich das Ja-Wort geben. Vorher soll es natürlich noch einen Junggesellenabschied für den 29-Jährigen geben – und der dürfte ziemlich verrückt werden!

Toms verrückter JGA

Toms Bruder verriet in einem Interview mit dem Radiosender „HitRadio FFH“ erste Details zu der wilden Sause: "Ich weiß, was Tom gut findet und der hat einfach nur Lust, mit seinen ganzen Freunden zusammen zu sein, so ein bisschen ‚Hangover‘-mäßig. Ich glaube, Stripperinnen werden wir nicht haben." Selbst wenn die Brüder leicht bekleidete Frauen bei der Feier dabei haben wollen würden, dürfte das für Heidi scheinbar kein Problem sein. "Ich glaube, wir können da echt machen, was wir wollen", so Bill weiter.

Obwohl Heidi ihrem Liebsten alle Freiheiten lässt, will er seine zukünftige Ehefrau so kurz vor der Hochzeit sicherlich nicht unnötig verärgern und weiß hoffentlich genau, welche Grenzen er nicht überschreiten darf.