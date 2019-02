Tom Kaulitz: Süße Details zur Hochzeit mit Heidi Klum enthüllt!

Wie schön! Erst an Weihnachten gaben sich Tom Kaulitz und Heidi Klum das Verlobungs-Jawort. Danach machten immer neue Gerüchte die Runde, in denen darüber spekuliert wurde, wie die beiden ihre Hochzeit gestalten wollen. Genaueres wollten Heidi und Tom jedoch noch nicht verraten - bis jetzt...

Bill Kaulitz: Erwischt! Dieses Foto lüftet sein wohlgehütetes Geheimnis

Tom Kaulitz gibt Hochzeits-Einblicke

Wie Tom nun verrät, ist sein Bruder Bill voll in die Hochzeitsplanung involviert. So verrät er gegenüber "red": "Bill hat ganz viele Aufgaben und ganz viel das, was er machen muss." Ebenfalls fügt er hinzu: "Er ist natürlich total involviert, so wie die ganze Familie natürlich." Was für Hammer- ! Und auch Bill kann den großen Tag schon jetzt kaum abwarten…

Bill Kaulizt freut sich riesig auf die Hochzeit von Heidi und Tom

"Ich könnte mich nicht mehr freuen, ne? Für mich ist es natürlich etwas ganz Besonderes. Klar, das ist so ein bisschen auch, als ob ich mit heirate", erklärt Bill voller Euphorie und ergänzt: "Ich habe total viele Aufgaben. Ich bin ehrlich gesagt schon so ein bisschen, ich habe immer so einen kleinen Stift und einen Zettel, ich muss man es mitschreiben." Wie süß! Bill scheint seinem Bruder und Heidi tatkräftig unter die Arme zu greifen. Wann sich Heidi und Tom allerdings da Jawort geben, ist nicht bekannt. Wir freuen uns aber schon jetzt auf den großen Tag!