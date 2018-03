Tom Kaulitz: Toyboy-Beichte!

Die Gerüchteküche brodelt auf Hochtouren! Nachdem Tom Kaulitz und Heidi Klum gemeinsam nach einer Party-Nacht abgelichtet wurde, fragt sich alle Welt: Was läuft da zwischen den beiden? Treffen sich die zwei wirklich geschäftlich oder verstehen sie sich auf privat mehr als gut? Jetzt gießt ausgerechnet ein altes Interview Öl ins Feuer.

Heidi Klum: Das geht zwischen ihr und Tom Kaulitz

Tom Kaulitz: "Ich wär schon ein super Toyboy!"

Denn in einem Interview, dass Tom Kaulitz vor einigen Jahren RTL gab, machte der Musiker einie ziemlich heiße Beichte. Damals schwärmte er offen von Kate Winslet. Die findet er nämlich ganz schön hot - obwohl sie 14 Jahre älter ist als er. "Kate Winslet find ich auch sehr gut, schon bisschen älter, aber macht ja nichts", schwärmte der 28-Jährige damals. Und er fügte frech hinzu: "Ich wär schon ein super Toyboy!"

Tom Kaulitz findet reifere Frauen offenbar sexy

Für Tom Kaulitz müssen es offenbar nicht nur junge Dinger sein, er hat auch gefallen an reiferen Frauen. Wie Heidi Klum? Nach der Party-Nacht wurde Tom jedenfalls nochmal in der Villen-Siedlung beobachtet, in der auch Heidi mit ihrer Familie wohnt.

Und sogar eine Freundin von Tom äußerte sich schon zu den beiden! "Heidi ist eine tolle und gestandene Frau, Tom ein cooler Junge. Ich wünsche den beiden alles Gute. Jetzt hat Heidi halt fünf Kinder", so Shermine Shahrivar.

Doch was die beiden am Ende tatsächlich verbindet, bleibt ihr Geheimnis....