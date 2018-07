Tom Kaulitz: Überraschende Sex-Beichte

und sind seit mehreren Monaten ein Paar. Bevor er mit der GNTM-Jurorin zusammen kam, hatte der " "-Star ganz andere Ansprüche - er hatte nämlich eine Freundin ausschließlich für Sex gesucht!

Das verriet Tom Kaulitz jetzt in einer Dokumentation, die am kommenden Sonntag im gezeigt wird. Im Jahr 2005 wurde "Tokio Hotel" bekannt - der Hit "Durch den Monsum" stürmte die Charts. Die Reportage berichtet über "Tokio Hotel", aber auch der private Alltag der Band wird darin beleuchtet.

Sex-Geständnis in TV-Doku

Auch das Thema Partnerschaft wurde thematisiert - dazu hat Tom Kaulitz ein überrschendes Sex-Geständnis gemacht. "All das, was ein Mensch in einer Beziehung sucht, was die Partnerschaft angeht, das haben Bill und ich ja komplett mit uns gegenseitig. Das heißt, ich brauche eigentlich nur noch jemanden für den sexuellen Part. Wenn ich mich jetzt für den Rest meines Lebens nicht mehr verlieben sollte, wäre das vollkommen ok für mich", erzählt Tom Kaulitz laut "Guten Morgen Deutschland".

Ob sich das mittlerweile geändert hat und was dazu wohl Heidi Klum sagen wird? In den vergangenen Monaten posteten die beiden immer wieder Schnappschüsse von sich - in den letzten Tagen ist es auf den Social-Media-Profilen der beiden etwas ruhiger geworden. Die Fans haben sogar schon spekuliert, dass sich Heidi Klum und Tom Kaulitz schon wieder getrennt haben. "Hinter die Welt – Tokio Hotel" zeigt arte am Sonntag um 23:10 Uhr.