Tom Kaulitz & Heidi Klum: "Es hat mir mein Herz gebrochen!"

Als Tom und Heidi auf ihren Flug nach Paris in der Business-Lounge warteten, entdeckte der Musiker plötzlich "FC Bayern München"-Legende Uli Hoeneß. "Ich bin dann hingegangen an den Tisch und habe gegrüßt", erzählt Tom in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Doch mit der harten Reaktion hätte er nicht gerechnet. "Ich habe nur ein Brummen zurückgekriegt. Ich habe die Aura gespürt. Es hat mir mein Herz gebrochen."

Tom hat auch eine Vermutung, warum Uli so reserviert war. "Wir hatten in der letzten Zeit so viele Bayern-Schlagzeilen. Ich kenne Uli. Ich weiß, dass er das gelesen und sich darüber geärgert hat." Der Tokio Hotel-Star findet: "Wir brauchen nochmal ein klärendes Gespräch." Woraufhin sein Bruder Bill vorschlägt: "Wir können ihn ja in den Podcast einladen." Bleibt abzuwarten, ob Uli die Einladung annimmt...