Das ihr Beziehungsleben mit gerne mit der Öffentlichkeit teilt, ist definitiv nicht Neues. Immer wieder tauchen Bilder der beiden auf, die sie frisch verliebt und knutschend miteinander zeigen. Vor allem " " ist für Heidi dabei ein beliebtes Medium, um ihr Liebes-Glück mit Tom zu präsentieren. Was viele dabei jedoch nicht wissen: Heidi und Tom haben ein süßes Geheimnis, von dem ihre Fans nichts wissen - bis jetzt...

Heidi Klum: Mega-Shitstorm wegen diesem Posting

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Pikante Liebes-Einblicke

Sei es im Bett, beim Kuscheln, oder beim gemeinsamen Pärchen-Ausflug: Heidi Klum lässt keinen Moment aus, um ihre Gefühle für Tom nicht via "Social Media" mit der Welt zu teilen. Auch in Interviews verrät Heidi gerne, wie glücklich sie mit dem -Star an ihrer Seite ist. Tom hingegen hält sich zu seinem Liebes-Leben eher bedeckt. Umso verwunderlicher somit, dass Bill nun das wohlgehütetes Geheimnis der beiden lüftet!

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Bill lässt die Bombe platzen

Während sich Bill in der Vergangenheit nur selten zu dem Privatleben seines Bruders äußerte, lässt er nun eine Bombe platzen, auf die alles Fans von Tom und Heidi schon so sehnsüchtig gewartet haben.

Womit Bill nun alle Tom- und Heidi-Fans überrascht und welches süße Geheimnis dadurch ans Tageslicht gekommen ist, erfahrt ihr im VIDEO: