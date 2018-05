Tom Kaulitz: Von Heidi Klum eiskalt sitzen gelassen

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit einigen Wochen unzertrennlich. Es scheint der Beginn einer großen Love-Story zu sein: Nachdem es Spekulationen gab, dass die beiden ein Paar sind, hat Heidi Klum erst kürzlich das erste Kuss-Foto mit dem "Tokio Hotel"-Star gepostet und ihre Liebe damit offiziell gemacht.

Die beiden verbringen viel Zeit miteinander. Heidi Klum war sogar bei einer seiner Auftritte in Moskau dabei und Tom Kaulitz soll angeblich auch beim Finale von "Germany's next Topmodel" dabei sein - das ist dann wohl der endgültige Liebesbeweis.

Ohne Heidi Klum: Tom Kaulitz allein bei den ABOUT YOU-Awards

Bei den ABOUT YOU-Awards in München war Tom Kaulitz anwesend - erstmals zeigte er sich dort auf dem Red Carpet, nachdem er mit Heidi Klum zusammen ist. Während die anderen Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky ebenfalls bei den ABOUT YOU-Awards waren und sogar zahlreiche GNTM-Kandidatinnen über den Red Carpet liefen, hat sich Heidi Klum nicht blicken lassen. Sicher hätte sie Tom Kaulitz auch gerne an seiner Seite gehabt.

Bei der Verleihung selbst saß Tom Kaulitz neben seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz und hinter ihm die Nachwuchs-Models. Im Studio hat er mehrmals auf sein Handy geschaut - ob er vielleicht mit Heidi Klum geschrieben hat?