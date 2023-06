Tom Kaulitz: "Wir sind getrennt!" Bruder Bill hat es verraten

Der Gitarrist kommt aus dem Schwärmen über seinen Trip gar nicht mehr raus. "Wir waren in den Bergen, oben auf dem Gletscher, auf einer Alm und haben schön Klöße und Sauerkraut gegessen", berichtet er. Tom, Heidi und die Kids durften bei einem netten Bauern sogar selbst Kühe melken. "Ich stehe da immer mit offenem Mund und könnte mir das so gut vorstellen, in so einem Dorf zu leben. Die Leute sind in den Bergen einfach gut drauf. Irgendwie ist die Welt hier in Ordnung." Auch Bruder Bill könnte sich einen Umzug nach Österreich vorstellen. "Worauf warten wir dann noch? Vielleicht sollten wir doch in die Berge ziehen", schlägt er vor. Ihren Podcast "Kaulitz Hills" könnten die beiden schließlich auch aus anderen Bergen als den Hollywood Hills aufnehmen...

Auch interessant:

Was waren die größten Skandale bei "GNTM"? Das erfahrt ihr hier im Video: