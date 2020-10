Tom Kennedy: Der TV-Star ist tot!

Große Bekanntheit erlangte Tom Kennedy, der mit bürgerlichem Namen James Edward Narz hieß, als TV-Moderator der Spielshow "Name That Tune", welche er von 1974 bis 1981 moderierte. Die Sendung war in den 1980er Jahren auch in Deutschland in englischer Sprache zu sehen. Seinen großen Durchbruch erlebte der Verstorbene jedoch schon 1958, als er die Moderation der Show "The Big Game" übernahm. Im Laufe seiner Karriere leitete er unter anderem ein Jahr lang "Break The Bank" und "Grand Slam" sowie "To Say The Least". Nun müssen seine Fans für immer Abschied von dem TV-Idol nehmen.