Tom Seaver: Der Baseball-Star stirbt nach Corona-Infektion

Trauriger Abschied von Tom Seaver

So litt Seaver offenbar an Lewy-Körper-Demenz und Lyme-Borreliose. Außerdem infizierte er sich zuletzt auch mit Covid-19 und starb kurze Zeit später in seinem Schlaf.

"Mit gebrochenem Herzen müssen wir euch mitteilen, dass unser geliebter Mann und Vater von uns gegangen ist. Unsere Liebe geht an alle Fans, die seinen Verlust mit uns betrauern", verkünden seine Ehefrau Nancy und die gemeinsamen Töchter Sarah und Anne. Nancy und Tom waren seit 1966 verheiratet.

Seaver machte sich als Baseball-Star einen Namen. Er spielte für bekannte Teams wie die New York Mets und die Boston Red Sox. 1992 wurde er in die Baseball "Hall of Fame" aufgenommen. "Wir sind über die Nachricht vom Tod der Mets-Legende und Baseball Hall of Famer zutiefst entsetzt", erklären die Mets-Chefs Fred und Jeff Wilpon in einem Statement. Sie bezeichnen ihn sogar als "besten Mets-Spieler aller Zeiten".