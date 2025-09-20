Tom & Bill Kaulitz: Jetzt droht der Brüderbruch!

Genau dieses Beschützer-Gen könnte jetzt erneut zum Tragen kommen. Denn während Bill strahlt, wächst bei Tom die Sorge, dass wieder eine öffentliche Liebesblase zerplatzen könnte – mit all dem Drama, das unausweichlich auch an ihm selbst hängen bleibt. Bill dagegen genießt die aktuelle Aufmerksamkeit und planscht ungeniert mit Jannik im Pool. Die große Frage: Lässt Tom diesmal locker und gönnt Bill sein vielleicht nur kurzes Glück – oder zieht er erneut die Reißleine, bevor Bills Herz bricht?