Tom & Bill Kaulitz: Jetzt droht der Brüderbruch!

Bill Kaulitz Liebesleben sorgt aktuell wieder für Furore. Sehr zum Leidwesen von Zwillingsbruder Tom…

Bill Kaulitz und sein Bruder Tom geben Interviews auf dem roten Teppich.

© IMAGO / Eventpress

VonInTouch Redaktion

Wenn Bill (36) liebt, dann ist die Kaulitz-Welt in Aufruhr – und Tom (36) gleich mit. Denn während Bill derzeit immer wieder mit Jannik Kontalis (29) gesichtet wird, wachsen die Zweifel. Viele Fans fragen sich: Wird Bills Herz nach dem schmerzhaften Drama mit Marc Eggers (38) schon bald ein weiteres Mal gebrochen? Und was bedeutet das dann für das Zwillings-Bündnis, das eigentlich unerschütterlich scheint?

Jannik Kontalis bei „Kaulitz & Kaulitz”?

Fest steht jedenfalls: Die neue Netflix-Staffel von „Kaulitz & Kaulitz“ könnte Zündstoff liefern, denn angeblich soll auch Jannik auftauchen. Für Bill vielleicht ein romantisches Abenteuer – für Tom jedoch eine potenzielle Gefahr. Schon beim letzten Mal, als Bill mit Marc Eggers anbandelte, ahnte er schnell das drohende Unheil.

Damals erklärte er in rührenden Worten: „Wenn es Bill schlecht geht, geht es auch mir schlecht. Aber natürlich würde ich alles tun, um ihn zu retten. Wenn das jemand kann, dann bin ich es.“ Ein Satz, der die tiefe Verbundenheit der Brüder auf den Punkt bringt.

Tom Kaulitz will seine Bruder beschützen

Genau dieses Beschützer-Gen könnte jetzt erneut zum Tragen kommen. Denn während Bill strahlt, wächst bei Tom die Sorge, dass wieder eine öffentliche Liebesblase zerplatzen könnte – mit all dem Drama, das unausweichlich auch an ihm selbst hängen bleibt. Bill dagegen genießt die aktuelle Aufmerksamkeit und planscht ungeniert mit Jannik im Pool. Die große Frage: Lässt Tom diesmal locker und gönnt Bill sein vielleicht nur kurzes Glück – oder zieht er erneut die Reißleine, bevor Bills Herz bricht?

Sicher ist: Die Zwillingsliebe der Kaulitz-Brüder ist stärker als jeder Flirt. Aber wenn Gefühle, Fame und Kameras aufeinanderprallen, wird selbst das engste Band auf eine harte Probe gestellt…

