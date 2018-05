Tom Wolfe: Die Legende ist tot!

Die Nachricht ist ein Schock für seine Anhänger und Angehörigen. Wie durch das Management von Tom Wolfe gegenüber dpa bekannt gegeben wurde, verstarb der Kult-Autor am Montag in einem Krankenhaus in Manhattan. Tom Wolfe wurde 88 Jahre alt.

Superman-Star Margot Kidder ist tot!

Tom Wolfe: Bewegender Werdegang

Geboren wurde Tom Wolfe in einer reichen Familie im US-Staat Virginia. Bereits im frühen Kindesalter versuchte er sich an literarischen Werke und entschloss sich später dazu eine Journalisten-Karriere einzuschlagen. Seine Wege führten ihn nach einem Studium in Yale nach New York, wo er lebte und verstarb.

Tom Wolfe: Er veröffentlichte bis ins hohe Alter

Zu seinen mit Abstand bekanntesten Werken gehört "Fegefeuer der Eitelkeiten". Aber auch bis ins hohe Alter veröffentlichte Tom Wolfe immer wieder neue Werke. Durch seinen Tod verliert die US-Literaturwelt eine wahre Ikone!