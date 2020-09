Tommy DeVito: Der "Can't Take My Eyes Off You"-Sänger ist tot

Trauriger Abschied von Tommy

"Mit großer Trauer müssen wir mitteilen, dass Tommy DeVito, ein Gründungsmitglied von The Four Seasons, verstorben ist. Wir senden seiner Familie in dieser schwersten Zeit unsere Liebe. Er wird von allen, die ihn geliebt haben, vermisst werden", verkünden seine ehemaligen Bandkollegen Frankie Valli und Bob Gaudio auf Facebook.

Mit seiner Band "The Four Seasons" feierte Tommy große Erfolge. Von ihnen stammt auch der Welthit "Can't Take My Eyes Off You", der mittlerweile von vielen anderen Künstlern gecovert wurde.

Tommys Ehefrau Edda DeVito starb vor nicht einmal drei Monaten am 30. Juni 2020. Die beiden legten großen Wert auf ihre Privatsphäre, weshalb auch nicht bekannt ist, ob sie Kinder und Enkelkinder hinterlassen.