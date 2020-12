Tommy Lister: Der "Friday"-Star ist tot

Trauriger Abschied von Tommy

Tommy war den Fans vor allen Dingen durch seine Rolle als Bösewicht Deebo aus den "Friday"-Filmen bekannt, in denen er an der Seite von Chris Tucker und Ice Cube zu sehen war. Doch auch in Filmen wie "Das fünfte Element" und "The Dark Knight" spielte er mit.

Auf Instagram nimmt Rapper Ice Cube Abschied von seinem Freund und Kollegen. "Ruhe in Frieden 'Deebo' Lister. Amerikas Lieblingstyrann war ein geborener Entertainer, der auf Knopfdruck in seine Rolle schlüpfte und Menschen vor und hinter der Kamera erschreckte – darauf folgte immer ein breites Lächeln und Lachen", schreibt er.