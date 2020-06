Toni Garrn, Miranda Kerr & Co. ziehen blank

Models wie Miranda Kerr (30) , Doutzen Kroes (28) und Toni Garrn (21) zeigen, was sie zu bieten haben.

Der Titel passt perfekt: Göttinnen sollen die Models darstellen.

Doutzen verrät gegenüber dem Magazin: "Wenn Du Dich wohl in Deiner Haut fühlst, strahlst Du Sexyness aus."

Oh ja, und wie sie das tut.

Toni hingegen setzt auf andere Schönheiten: "Was sexy an einer Person ist, muss nicht sexy an einer anderen sein. Ich halte tiefe Stimmen für sexy."

Mag sein.

Schön anzuschauen sind die Fotos dennoch! Mehr Fotos seht Ihr hier.