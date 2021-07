Toni Kroos: Offiziell! Rücktritt aus der Nationalmannschaft

Sein Entschluss steht fest

"Die Entscheidung steht, sie ist unwiderruflich", stellt er in seinem Podcast "Einfach mal luppen" klar. "Das ist eine Entscheidung für die Familie und für mich, weil es mir auch gut tut, dass ich mehr bei der Familie bin. Ich will auch als Ehemann und Papa da sein und gebraucht werden."

Schon 2018 spielte er mit dem Gedanken, die Nationalmannschaft zu verlassen. Das bittere Aus gegen England habe nichts mit seiner Entscheidung zu tun. Auf Instagram wendet er sich nun an seine Fans und verrät, was in ihm vorgeht:

"106-mal habe ich für Deutschland gespielt. Ein weiteres Mal wird es nicht geben. Ich hätte mir sehnlichst gewünscht, und dafür habe ich nochmals alles gegeben, dass es am Ende 109 Länderspiele gewesen wären und dass noch dieser eine große Titel, der EM-Titel, zum Schluss dazugekommen wäre. Den Entschluss, nach diesem Turnier aufzuhören, hatte ich schon länger gefällt. Es war mir schon länger klar, dass ich für die WM 2022 in Katar nicht zur Verfügung stehe. Vor allem, weil ich für die nächsten Jahre die volle Konzentration auf meine Ziele mit Real Madrid richten möchte. Dazu werde ich mir von nun an ganz bewusst auch mal Pausen gönnen, die es als Nationalspieler seit elf Jahren nicht mehr gab. Und außerdem möchte ich auch mehr als Ehemann und Papa für meine Frau und meine drei Kinder da sein", schreibt er.

Außerdem bedankt er sich bei Jogi Löw: "Er hat mich zum Nationalspieler und Weltmeister gemacht. Er hat mir vertraut. Wir haben lange eine Erfolgsgeschichte geschrieben."

Das wilde Leben des Diego Maradona: