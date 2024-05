Tony Bauer nach "Let's Dance"-Aus: "Ich glaube, dass ich sogar gewonnen hätte"

Anfang Mai musste Tony Bauer (29) aus gesundheitlichen Gründen "Let's Dance" frühzeitig verlassen. Der Comedian leidet unter dem "Kurzdarm"-Syndrom und ist daher auf eine regelmäßige Zufuhr von Nährstoffen angewiesen. Er erhält diese durch einen Rucksack, der ihn mit allem versorgt, was er benötigt. Während der langen und intensiven Trainingszeiten sowie bei Auftritten musste Tony sich jedoch ohne diesen versorgen. Er versuchte mehr Nahrung zu sich zu nehmen, um einen Energieausgleich zu schaffen, doch dies reichte irgendwann nicht mehr aus und Toni baute sehr schnell ab. "Der gravierendste Punkt war, dass ich in relativ kurzer Zeit zu viele Kilos verloren habe", erklärte er so "Web.de" gegenüber.