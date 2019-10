Tony Marshall: Tragische Neuigkeiten! Es geht um Leben und Tod

Er gehört zu Deutschlands beliebtesten Schlagersängern. Mit seinem Hit „Schöne Maid“ aus den 70er-Jahren schlossen viele Menschen Tony Marshall in ihr Herz – bis heute. Jetzt ist der gebürtige Baden-Badener 81 Jahre alt und schockierte in einem Interview beim Radiosender „die neue welle“ mit einem Geständnis: „Viel Zeit habe ich nicht mehr.“ Tragisch! Er wirkte abgekämpft, trat ohne gewohnte Lockenpracht auf. Während des Gespräches machte Marshall immer kleine Atempausen, seine Stimme wirkte dünn. Wie schlecht geht es dem Sänger wirklich?

So schlecht geht es Tony Marshall wirklich

Schon Anfang des Jahres gab es Grund zur Sorge um den Star. Ende Januar kam er ins Krankenhaus, danach in die Reha. „Die musste mehrmals verlängert werden“, erzählt Tonys Ex-Manager und langjähriger Freund Herbert Nold gegenüber "DAS NEUE BLATT". Doch erst jetzt kommt heraus, wie dramatisch es wirklich um den Sänger stand. Denn nicht die Nervenkrankheit Polyneuropathie (Lähmungserscheinungen in den Beinen), an der Marshall seit Jahren leidet, war der Grund für seine Pause. Marshall erlitt einen Schlaganfall, Nierenversagen und lag sogar tagelang im Koma! Es ging um Leben und Tod. Das weiß auch der Musiker: „Ich war mit einem Beinchen über den Jordan. Die ganze Familie war da und hat sich schon verabschiedet. Das Gehen musste Marshall in der Reha sogar neu lernen, was ihm immer noch schwerfällt. Auftreten kann Tony nur noch im Sitzen.

Tony Marshall: Trauriger Auftritt! Wie krank ist er wirklich?

Tony Marshall ist ein Kämpfer

Trotzdem möchte der Schlager-Star für seine Fans tapfer weitersingen. Marshalls Arzt Prof. Werner Nickel erklärte gegenüber „Bild“: „Wenn man Tony die Bühne wegnimmt, nimmt man ihm eine Grundlage. Die Musik ist sein Leben.“ Und das wohl bis zum Ende seiner Tage.

Hat sich Schlagerstar etwa verlobt? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: