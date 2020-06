Topmodel Hana Nitsche datet diesen Multi-Millionär!

Das ungleiche Paar trennt ein Altersunterschied von stolzen 28 Jahren.

Seit einigen Wochen sind Hana Nitsche und der schwerreiche Russell Simmons, sein Vermögen wird auf über 260 Millionen Euro geschätzt, unzertrennlich, gehen gemeinsam auf Partys, Kunstveranstaltungen und Modenschauen. Russell Simmons hält jeden Schritt der beiden auf seinem Blog fest.

Der Lifestyle des Multi-Millionärs scheint dem Model zu gefallen. Am Wochenende wurden sie beim Turteln am Strand von Miami gesichtet.

Und natürlich hielt der Gründe des Hip-Hop-Labels Def Jam den Strandausflug auf seinem Blog fest und schrieb: "Vielleicht knipsen sie meinen fetten Bauch nicht? Wie der Himmel am Strand..."

Zuvor hatten beide die Kunstmesse "Art Basel Miami" besucht, auf der auch Nacktbilder von Hana Nitsche zu sehen waren.

Seit wann das Model mit Russell Simmons zusammen ist, wollte sie gegenüber der "Bild" nicht verraten. "Wir haben uns vor einem Jahr in New York kennengelernt, verbringen sehr viel Zeit miteinander. Ich verehre ihn, schau zu ihm hoch", sagte Hana Nitsche lediglich.

Mehr Star-News gefällig? So seid Ihr immer up to date:

Abonniert unseren Newsletter!

Oder stöbert auf unserer News-Seite!