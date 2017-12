Topmodel Lauren Wasser verliert ihr Bein wegen Tampon

Lauren Wasser feierte als US-Model große Erfolge. Doch dann der Schock! Der 29-Jährigen musste ein Bein abgenommen werden. Der Grund: Das Model infizierte sich über einen Tampon mit einer gefährlichen Krankheit. Wie bekannt wurde, sei auch ihr zweites Bein in Gefahr.

US-Model Lauren Wasser infiziert sich mit Tampon

Auf dem Höhepunkt ihrer Modelkarriere erkrankten Lauren Wasser im Jahr 2012 an dem Toxischen Schocksyndrom, auch bekannt als "Tampon-Krankheit". Dabei infizierte sich die 29-Jährige mit einem verunreinigten Tampon. Nach der Infektion litt das Model unter starken Kopfschmerzen und fühlte sich unwohl. Nachdem sie in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, diagnostizierten die Ärzte die schreckliche Krankheit.

US-Model Lauren Wasser musste ein Bein abgenommen werden

Nach der verehrenden Diagnose dann der nächste Schock: Lauren Wasser musste auf Grund der Krankheit ein Bein abgenommen werden. Das Model war am Boden zerstört. So berichtet sie gegenüber "Instyle": Ich war ein normales Mädchen - und plötzlich habe ich nur noch ein Bein, sitze im Rollstuhl, meine Zehen fehlen und ich kann nicht mal ins Badezimmer laufen. Ich bin ans Bett gefesselt und kann mich nicht bewegen." Trotzdem gab das Model nicht auf. Sie kämpfte sich zurück ins Leben und ging ihrer Modeltätigkeit weiter nach. So ergänzt sie: "Es hat lange gedauert, bis mir klar wurde, dass ich immer noch schön und wertvoll bin."

US-Model Lauren Watts muss erneuten Tiefschlag ertragen

Nachdem die 29-Jähriger neuen Lebensmut schöpfen konnte, verklagte Lauren den zuständigen Tampon-Hersteller. Mangelnde Aufklärung und inkorrekte Angaben sollen schuld an ihrer Erkrankung gewesen sein. Und als ob dies nicht genug gewesen wäre, muss Lauren nun erneut Stärke beweisen. Wie bekannt wurde, sei auch ihr zweites Bein in Gefahr. Ob es ebenfalls amputiert werden muss, ist noch nicht bekannt. Ist zu hoffen, dass Lauren ihren Kampfgeist dadurch nicht verlieren wird.