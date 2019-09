Torwart Jairzinho Pieter stirbt kurz vor Länderspiel!

Die Nationalmannschaft von Curaçao hat überraschend ihren Torwart Jairzinho Pieter vor einem Länderspiel verloren. Das teilte jetzt der regionale Fußballverband Concacaf mit. "Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser schwierigen Zeit bei seinen Liebsten, dem Fußballverband von Curaçao und seiner Mannschaft", hieß es in dem offiziellen Statement.

Das war die Todesursache

Der 31-Jährige starb am Montag in einem Hotel in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince. Wie mehrere Medien berichten, fühlte sich Jairzinho Pieter am Sonntagabend nicht gut - und ging früh ins Bett. In der Nacht erlitt er einen schweren Herzinfarkt.

Muere el portero Jairzinho Pieter en el hotel de la selección de Curazao https://t.co/QKAL6aCKBc pic.twitter.com/Bn7sMC993p — Viajando Perdido (@viajandoperdido) 10. September 2019

Doch wie geht es jetzt mit der Mannschaft weiter? Nach Beratungen mit den Spielern entschied der Fußballverband von Curaçao, dass das Länderspiel gegen Haiti am Dienstag trotzdem stattfinden wird. Vor dem Anpfiff ist jedoch eine Schweigeminute eingeplant.

