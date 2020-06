Torwart stirbt nach Zusammenprall

Er kauerte zunächst auf dem Boden und hat sich das Kinn gehalten. Danach ist er zusammengebrochen. Noch am Spielfeld wurde ihm Sauerstoff verabreicht. Er wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht – während beide Teams das Spiel zu Ende brachten. Choirul Huda starb noch im Krankenhaus.

In einer Mitteiling des Vereins wurde später bekannt, dass der Zusammenstoß Traumata im Schädel, Nacken und möglicherweise auch der Brust verursacht hatte. Am Ende verstarb der Sportler an einem Herzstillstand, dies bestätigte auch der behandelnde Arzt gegenüber "Kompas".